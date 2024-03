Großprojekt auf der B 42 in Königswinter Warum auf der Großbaustelle kaum Bauarbeiter zu sehen sind

Strippenzieher sind momentan an der Tunnelkette entlang der B 42 zwischen Königswinter und Bonn-Oberkassel gefragter denn je. In einem Raum voller Schränke, noch mehr Kabeln und blinkender Lichtdioden zieht momentan all die Technik ein, die das Kernstück der aufwendigen Sanierung des Tunnelgebildes ausmacht. Ein ganzes Team von Fachleuten ist derzeit damit beschäftigt, all das einzubauen, was in einem modernen Straßentunnel nicht fehlen darf. Ein Rundgang über das sich über vier Kilometer Länge erstreckende Großprojekt, für das mit Kosten in Höhe von 54 Millionen Euro kalkuliert wird.