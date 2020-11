Kostenpflichtiger Inhalt: Umleitungen durch das Siebengebirge : Drachenbrücke auf B42 am Wochenende voll gesperrt

Blick auf die Drachenbrücke oberhalb der Königswinterer Altstadt: Der Verkehr wird am Wochenende weiträumig umgeleitet. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Die Fahrt durch das Siebengebirge dürfte am Wochenende zur Geduldsprobe für Autofahrer werden: Der Landesbetrieb Straßen NRW sperrt am Wochenende die Drachenbrücke an der B42 in beide Richtungen.