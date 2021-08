Sanierung der Tunnelkette : Die B42 in Königswinter ist jeweils nur noch einspurig befahrbar

Die B42 in Königswinter ist jeweils nur noch einspurig befahrbar

Siebengebirge/Bonn Die Bundesstraße 42 zwischen Königswinter und Bonn wird zum Nadelöhr: Der Landesbetrieb Straßen NRW saniert die Tunnelkette. Die Vorbereitungen laufen, der Verkehr läuft nur noch einspurig in jede Richtung.

Es ist ein Vorgeschmack auf das, was Autofahrer zwischen dem Siebengebirge und Bonn in den nächsten Monaten erwartet: Anfang August hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit den Vorbereitungen für die Sanierung der Tunnelbauwerke zwischen Oberdollendorf und Oberkassel begonnen und dabei in beiden Richtungen die Fahrbahn auf eine Spur vereng.