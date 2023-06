Kolumne Schauffgepasst Auto-Ausnahmezustand in Königswinter oder eine verpasste Chance für Kreativität

Frummm, frummm, frpfrpfrpfrp, frummm, frumm, brrppppppbrpppp: Müsste man die vorherrschende Geräuschkulisse der vier Tage von Fronleichnam bis Sonntag in Königswinter lautmalerisch beschreiben, dann würde das Ergebnis in etwa so aussehen. Bei geöffnetem Fenster kam es mir vor, als säße ich wieder in unserer Wohnung in Cottbus. Hauptverkehrskreuzung. Es fehlte nur das badumm, badumm beim Fahren über die Bahngleise.