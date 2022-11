Markierungsarbeiten auf der B42 : Tunnel zwischen Oberkassel und Dollendorf werden erneut gesperrt

Es gibt erneute Einschränkungen auf der B 42 wegen der Arbeiten an den Tunneln: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird die Strecke gesperrt.

Erneut auf Umwege einstellen müssen sich Autofahrer wegen der Bauarbeiten an der Tunnelkette Oberdollendorf: Wie die Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen NRW mitteilt, muss die Bundesstraße 42 in dem Abschnitt in der Nacht von Mittwoch, 9. November, auf Donnerstag, 10. November, gesperrt werden. Auslöser sind Markierungsarbeiten an der Fahrbahn.