Tunnelkette zwischen Königswinter und Bonn : Sanierung der B42-Tunnel startet Mitte des Jahres

Königswinter/Bonn Das Vergabeverfahren für die Arbeiten an der Tunnelkette auf der B 42 zwischen Königswinter und Bonn läuft noch bis Ende April. Straßen NRW rechnet Mitte des Jahres mit dem Baustart.

Planungen laufen seit 2021

Die Verkehrsführung während der Sanierung ist aufwendig, da die Fahrspuren in den Tunneln während der Bauzeit wechselseitig gesperrt werden müssen. Jeweils in der Tunnelhälfte, in der gerade nicht gearbeitet wird, soll der Verkehr einspurig in Fahrtrichtung Bonn beziehungsweise Königswinter geführt werden. Laut Straßen NRW ist die Bauzeit mit zwei Jahren veranschlagt, der Auftragswert beläuft sich auf rund 25 Millionen Euro.