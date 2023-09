ARD-Start der 4. Staffel Schloss Drachenburg mit großer Bedeutung für „Babylon Berlin“

Königswinter · Neun Drehtage war die Filmcrew von „Babylon Berlin“ auf Schloss Drachenburg zu Gast – so lange wie noch nie. Das in Königswinter entstandene Drehmaterial ist für die vierte Staffel, die ab Sonntag in der ARD läuft, von prägender Bedeutung.

29.09.2023, 12:08 Uhr

Wer Schloss Drachenburg hoch über Königswinter schon mal einmal besucht hat, erkennt trotz aller Filmkulisse, dass diese Szene der aktuellen vierten Staffel von „Babylon Berlin“ unzweifelhaft im Kunstsaal des Schlosses entstanden ist. In der Rolle des Neujahrssängers Emil Engels (Mitte) ist Max Raabe zu sehen. Foto: Frédéric Batier/ X Filme Creative Pool, Sky, ARD Degeto

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

