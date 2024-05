Betreuung im Siebengebirge 140 Kinder sind noch ohne Kita-Platz – und jetzt?

In Königswinter ist die Verwaltung zuversichtlich, dass sich die Kitaplatz-Situation bis zum Start des Kindergartenjahres noch verbessern könnte und alle Kinder im Sommer einen Kita-Platz erhalten. In Bad Honnef spielen hingegen viele Faktoren eine Rolle. Nach Angaben der Stadt übersteigt die aktuelle Nachfrage nach Betreuungsplätzen für das kommende Kindergartenjahr das vorhandene Platzangebot in den Kindertageseinrichtungen „um circa 70 Plätze“. Daher sei es leider derzeit nicht möglich, allen Kindern einen Betreuungsplatz anzubieten. Darüber informiert die Stadt auch die betroffenen Eltern.