Badesaison im Siebengebirge Freibad auf Insel Grafenwerth kann nur eingeschränkt öffnen

Voraussichtlich ab dem Pfingstwochenende, genauer gesagt ab dem 27. Mai, werden sich Wasserratten im Lemmerz-Freibad in Königswinter und auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef wieder abkühlen und Schwimmer ihre Bahnen ziehen können. Allerdings werden beide Bäder wegen des Personalmangels in diesem Jahr eingeschränkte Öffnungszeiten haben. So wird das Bad in Bad Honnef voraussichtlich nur an jedem zweiten Wochenende geöffnet sein.