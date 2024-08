Pop-Art-Ausstellung In Honnefer Bahnhofstraße wird es mit Mickey Mouse und Co. farbenfroh

Es sind nicht nur Originale, die in „Achim Kegel’s Pop Art Gallery“ an der Wand hängen werden, sondern auch viele Drucke, der von ihm gemalten Bilder. Diese gibt es dann mit Acrylglas, in Acrylblöcken, auf Mini-Leinwänden, in allen Größen und Varianten. Für den Künstler ist es übrigens das erste Mal, dass er in Bad Honnef ausstellt. In München, Sylt, Aachen, da war er schon. In Honnef noch nicht.