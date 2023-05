Freibadsaison 2023 an Ahr, Rhein und Sieg Diese Folgen hat der Personalmangel für Badegäste

In Bornheim unterstützen Schüler und Studenten in den Ferien und an den Wochenenden. Das klappt dank einer Kooperation mit der DRK-Wasserwacht Bornheim: „Die unterstützen uns im Sommer ehrenamtlich und vermitteln uns auch Aushilfen“, sagt Schwimmbad-Chef Maik Warnke. In einem dreitägigen Crashkurs inklusive Erster Hilfe beim DRK könnten die jungen Leute das Schwimmabzeichen in Silber machen und dann die Rettungsschwimmer unterstützen. Auf die gezielte Anwerbung von Aushilfen an Schulen setzt das Freibad Sankt Augustin. Königswinter und Bad Honnef wollen zukünftig auf eigenen Nachwuchs setzen und bilden jetzt auch Fachkräfte selbst aus.