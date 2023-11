Verschönerungsaktion am Bahnhof Frischer Anstrich für Königswinterer Bahnunterführung

Verschönerung am Bahnhof Königswinter: Engin Kayis (vorne) nimmt am Donnerstag letzte Ausbesserungen an der Treppenmarkierung vor. Nicolas Schild und die Altstadtmanager Ulrich Keinath und Hans-Helmut Schild bringen die touristischen Infotafeln an. Muzaffer Sahinoglu und Anwohnerin Helga Günnewig (li.) sorgen derweil für Ordnung im Werkzeugkasten.

Foto: GA/Lydia Schauff