Haltestellen-Umbau : Bahnpendler müssen in Königswinter mit Einschränkungen rechnen

Stadtbahnlinie 66

Die Vorarbeiten für die Modernisierung der Bahnhaltestelle haben laut SWB Bus und Bahn bereits begonnen. Von Freitag, 25. Februar, bis voraussichtlich 19. August wird eine Ersatzhaltestelle rund 20 Meter in Richtung Sealife rheinseitig eingerichtet, die beide Fahrtrichtungen bedient.

Vom 25. Februar bis 20. Mai fahren die Bahnen nicht bis nach Bad Honnef durch. Zwischen den Haltestellen Rhöndorf und Bad Honnef verkehrt in dieser Zeit ein Pendelzug. Fahrgäste müssen bis zum 20. Mai ab Rhöndorf dann in die reguläre Linie 66 umsteigen, die bis zum Bonner Hauptbahnhof sowie nach Siegburg fährt.

Eine Ausnahme gilt in den Osterferien. In dieser Zeit werden die Schienen und die Gleiskreuzung erneuert. Daher muss vom 11. bis 22. April ein Bahnersatzverkehr zwischen Oberdollendorf und Bad Honnef eingerichtet werden. Der Pendelzug entfällt in dieser Zeit.

Aus technischen Gründen muss die SWB Bus und Bahn zudem vom 25. Februar bis 20. Mai die Bahnübergänge Am Steinchen und Karl-Broel-Straße in Rhöndorf außer Betrieb nehmen. Der Übergang Am Steinchen wird komplett gesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. Der Bahnübergang Karl-Broel-Straße kann unter Beachtung des Verkehrszeichens „Andreaskreuz“ weiterhin genutzt werden. Die Bahnfahrzeuge queren den Bahnübergang mit gedrosselter Geschwindigkeit.