Person von Güterzug erfasst : Bahnstrecke bei Niederdollendorf gesperrt

Niederdollendorf Am Samstagmittag ist bei Niederdollendorf eine Person von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Strecke ist für den Bahnverkehr aktuell gesperrt.

Am Samstagmittag hat auf der Bahnstrecke Richtung Köln in Höhe Niederdollendorf ein Güterzug eine Person erfasst. Der Bahnverkehr auf der rechtsrheinischen Strecke ist aktuell wegen des Notarzteinsatzes gesperrt. Die Person wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Der Lokführer steht unter Schock und wird durch einen Notfallseelsorger betreut.

Die Bahn schreibt auf Twitter, dass Züge aus Richtung Mönchengladbach Hauptbahnhof in Bonn-Oberkassel enden und beginnen, aus Richtung Koblenz Hauptbahnhof in Königswinter.

Es wird an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs gearbeitet, heißt es weiter.

In beide Fahrtrichtungen stehen aktuell mehrere Züge still. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Sperrung wird wohl bis in den Nachmittag andauern.