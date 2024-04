Arbeiten der Deutschen Bahn Bahnübergang an der Drachenfelsstraße noch bis Samstag gesperrt

Wegen Gleisarbeiten ist der Bahnübergang Drachenfelsstraße in der Altstadt voraussichtlich noch bis Samstag, 27. April, gesperrt. „Durch Umleitungsschilder wird auf die in Richtung Bahnhof gelegene Fußgängerunterführung zwischen dem Friedhof Am Palastweiher und dem Parkplatz an der Bismarckstraße/Wilhelmstraße hingewiesen“, wie Stadtsprecher Florian Striewe auf GA-Nachfrage informiert.