Kunstprojekt „Hot Spot KW“ : Mit Banane? Wie „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel ein Haus in Königswinter gestaltet

Kümstler Thomas Baumgärtl (v. l.) wird bei der Gestaltung der Fassade der Hauptstraße 360 In Königswinter von Jean Charles Breyer und Linn Saurer unterstützt. Foto: Frank Homann

Königswinter Als Teil des Kulturprojektes „Hotspot KW“ werden drei leerstehende Häuser in Königswinter gestaltet. Der Kölner Künstler Thomas Baumgärtel verwandelt die Fassade in der Hauptstraße 360.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lydia Schauff

Die gelbe Klinkerfassade und die Fenster des Hauses in der Hauptstraße 360 in Königswinter verschwinden nach und nach unter einer Schicht weißer Grundierfarbe. Am Montag hat der als „Bananensprayer“ bekannte Kölner Künstler Thomas Baumgärtel im Rahmen des Kulturprojekts „Hot Spot KW“ mit der Gestaltung des leerstehenden Gebäudes begonnen. Wie die Fassade letztlich aussehen soll, das hat sich der Künstler noch nicht konkret überlegt. Sicher ist aber, dass es kein „Bananenhaus“, also eine Fassade voller Bananen, wie in Duisburg werden soll, denn das gebe es ja nun schon.

Bananensprayer Thomas Baumgärtel – mit einer Banane am Kreuz fing alles an

„Ich möchte es gerne reduziert halten“, sagt Thomas Baumgärtel, dessen Bananenkunst ihren Anfang während seines Zivildienstes in einem katholischen Krankenhaus in seinem Geburtsort Rheinberg nahm. Weil er die vielen hölzernen Kruzifixe, die dort hingen, schrecklich fand, hing er kurzerhand eine Banane ans Kreuz.

Das habe ihm viel Ärger mit den Ordensschwestern eingebracht und sei gleichzeitig der Moment gewesen, indem er erkannt habe, dass er, statt das von der Familie gewünschte Medizinstudium zu absolvieren, lieber Kunst machen will. Es folgten weitere künstlerische Experimente mit auf dem Ofen getrockneten Bananenschalen, bevor er schließlich 1986 eine Schablone nahm und die erste Banane an eine Hauswand sprühte. Inspiriert habe Baumgart dazu der französische Künstler Blek le Rat, der als Urvater der Stencil-Kunst, also Graffitis mithilfe von Schablonen, im öffentlichen Raum gilt.

Bekommt das Haus in Königswinter die markante Banane?

Gefragt danach, ob auch das Haus in Königswinter eine seiner markanten Bananen erhalten wird, sagt Baumgärtel, dass das eigentlich nicht geplant sei. „Aber stimmt, eine Banane muss eigentlich schon sein.“ Die Königswinterer dürfen also gespannt sein, ob es das Obst doch noch auf die Hausfassade schafft. Ansonsten solle die Fassade komplett gelb werden und dann werde er womöglich einfach das Wort Freiheit darauf schreiben. Auch das Wort Demokratie könnte dort noch einen Platz finden. Damit wolle er darauf hinweisen, „dass Freiheit und Demokratie das Wichtigste sind“.

Es kann aber auch sein, dass am Ende – die Fassadenkunst soll voraussichtlich Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche fertiggestellt werden – etwas ganz anderes an der Hauswand prangt. Denn Künstler machten ja oft nicht das, was man erwarte, so Baumgärtel.

Drittes leerstehendes Haus wird im Juni gestaltet