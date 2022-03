Ehemalige Volksbank-Filiale : Bankgebäude wird in Thomasberg zur Arztpraxis

Starten gemeinsam in dem ehemaligen Bankgebäude in Thomasberg: Die beiden Allgemeinmediziner Patrizia Horn und Thomas Hoffmann. Foto: Frank Homann

Thomasberg In das seit mehreren Jahren leer stehende Gebäude der früheren Filiale der Volksbank Köln Bonn in Thomasberg zieht eine Arztpraxis ein. Zuvor musste die Stadt einer Nutzungsänderung zustimmen.



Das Haus an der Siebengebirgsstraße war 1989, damals noch als Zweigstelle der Raiffeisenbank, gebaut worden. Durch den Zusammenschluss mit der Volksbank Bonn wurden die Geschäfte ab August 1996 von der Volksbank Bonn Rhein-Sieg weitergeführt.

Nach der Aufgabe der Filiale gab es in den vergangenen beiden Jahren verschiedene Anträge politischer Fraktionen im Stadtrat mit dem Ziel, mit der Volksbank über einen Ankauf oder eine Anmietung des Gebäudes zu verhandeln, um dort möglicherweise ein Haus der Jugend einzurichten. Die Pläne scheiterten jedoch unter anderem an der Lärmproblematik in dem Wohngebiet. Jetzt vermietete die Volksbank das Gebäude langfristig als Arztpraxis.

Stadt musste Nutzungsänderung genehmigen

Die Allgemeinmedizinerin Patrizia Horn wird ab dem 1. April an der Siebengebirgsstraße gemeinsam mit dem Kollegen Thomas Hoffmann praktizieren, der seine Einzelpraxis an sie verkauft hat und künftig bei ihr angestellt ist. Hoffmann schließt am 18. März nach 37 Jahren seine Praxis in Heisterbacherrott, nachdem das Gebäude an der Oelbergstraße von den Eigentümern verkauft wurde.

Das ehemalige Bankgebäude wird seit einigen Wochen auf Kosten der neuen Mieterin in eine Arztpraxis umgebaut. Die Nutzungsänderung musste von der Stadt genehmigt werden. Horn hat einen Architekten beauftragt. In den künftig elf Räumen mit einer Fläche von 400 Quadratmetern möchte die Ärztin als Ergänzung zur klassischen Schulmedizin auch ein ganzheitliches Behandlungskonzept etwa mit Akupunktur sowie Wärme-, Licht- und Aromatherapie anbieten.

Horn, die 39 Jahre alt ist, zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren hat und in Uthweiler wohnt, arbeitete bisher am Krankenhaus in Troisdorf-Sieglar und in einer Praxis in Buchholz. Nach dem Facharzt in Viszeral- und Allgemeinchirurgie legte sie im Dezember 2021 ihre Prüfung für den Facharzt in Allgemeinmedizin in Rheinland-Pfalz ab. Damit schuf sie die Voraussetzung für die Praxisübernahme.

Nachfolge für die Praxis

Die Betreuung der Patienten wollen sich Horn und Hoffmann, beide mit reduzierter Stundenzahl, teilen. Unterstützt werden sie von sechs Medizinischen Fachangestellten, von denen zwei bereits bei Hoffmann beschäftigt waren. „Ich freue mich sehr, dass diese Lösung möglich ist. Es gab durchaus die Befürchtung, dass kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin für die Praxis gefunden wird“, sagt Hoffmann. Er ist 68 Jahre alt und möchte noch zwei bis drei Jahre in der neuen Praxis mitarbeiten.

Er freut sich aber auch, künftig mehr Zeit für seine vier Enkelkinder zu haben. Der Allgemeinmediziner hatte die Praxis im Jahr 1985 nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Philipp Schaefer übernommen. Heute kommen rund 1.200 Patienten pro Quartal zu ihm. Mit den Corona-Impfungen wurde diese Zahl im vergangenen Jahr allerdings deutlich überschritten. Hoffmann betreut auch Patienten in den Altenheimen im Kloster Heisterbach, Oberpleis und Stieldorf und macht zahlreiche Hausbesuche. Nach einer kleinen Eröffnungsfeier am Freitag, 1. April, um 11 Uhr werden Patienten am Montag, 4. April, erstmals die Sprechstunde in der neuen Praxis besuchen können.