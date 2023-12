XXL-Folge „Bares für Rares“ Horst Lichter lässt es am Mittwoch auf Schloss Drachenburg weihnachten

Dominosteine, Spekulatius, Lebkuchen und andere kalorienreiche Begleiter der Weihnachtszeit liegen in vielen Geschäften schon ab Ende August in den Regalen bereit – im Spätsommer zumeist noch eher versteckt. Dass eines nicht allzu fernen Tages das Weihnachtsfest ansteht, sehen die Menschen im Siebengebirge seit Jahren daran, dass sich bevorzugt im Herbst eine größere Zahl von Lieferwagen die Königswinterer Drachenfelsstraße hinaufbemüht, um an Schloss Drachenburg vollständig und aufwendig geschmückte Weihnachtsbäume und andere adventliche Dekorationen in großer Zahl abzuladen. Dann nämlich dreht TV-Dauerstar Horst Lichter neue Folgen von „Bares für Rares“. Am Mittwoch, 20. Dezember, 20.15 Uhr, läuft das Weihnachtsspezial von „Bares für Rares XXL“ zur besten Sendezeit im ZDF.