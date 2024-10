Dreharbeiten für „Bares für Rares“ in Königswinter Warum es Horst Lichter schon jetzt auf Schloss Drachenburg weihnachten lässt

Königswinter · TV-Star Horst Lichter steht für Folgen des Quotendauerhits „Bares für Rares“ in und an Schloss Drachenburg in Königswinter auch in diesem Jahr wieder vor der Kamera. Zum neunten Mal dient das Märchenschloss ab Freitag als Kulisse. Was dieses Mal trotzdem anders läuft bei den Dreharbeiten.