XXL-Folge „Bares für Rares“ von Schloss Drachenburg lief am Mittwoch im TV

„Nach einer schönen Herbststimmung am Freitag wandelt sich das Schlossgelände am Sonntagabend in ein üppig dekoriertes Weihnachtsidyll, das die Vorfreude auf die Adventszeit steigert und winterliche Atmosphäre schon im Oktober entstehen lässt“, hieß es Ende September es zur Aufzeichnung der Folge, die rund um die Weihnachtsfesttage zu sehen sein wird, vom Haussender Lichters.