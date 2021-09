Dreharbeiten im Oktober : „Bares für Rares“ dreht erneut auf Schloss Drachenburg

Königswinter Die erfolgreiche Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter dreht im Oktober erneut auf Schloss Drachenburg im Siebengebirge. Für Besucher kommt es in dem Zeitraum zu einigen Einschränkungen.

Horst Lichter und dem Produktionsteam von „Bares für Rares“ hat es in Königswinter offenkundig gut gefallen. Nach GA-Informationen finden im Oktober erneut Dreharbeiten für die erfolgreiche ZDF-Show auf Schloss Drachenburg statt, bei der die Teilnehmer ihre historischen, skurrilen, mehr oder weniger wertvollen Schätzchen Experten vorlegen.

Wie die Schloss Drachenburg gGmbh am Dienstag mitteilte, kommt es aufgrund der Dreharbeiten von Mittwoch, 6. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 21. Oktober, zu Einschränkungen während der Besichtigung. So ist während der Aufbauarbeiten bis Sonntag, 10. Oktober, die Besichtigung von Schloss und Park Drachenburg möglich, es kann jedoch zu Einschränkungen in den Besucherbereichen kommen.