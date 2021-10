Verlosung von fünf mal zwei Karten : GA-Leser schauen hinter „Bares für Rares“-Kulissen an Schloss Drachenburg

Siebengebirge Der General-Anzeiger und Schloss Drachenburg verlosen fünf mal zwei Karten für eine Führung am Set der erfolgreichen Trödel-Show.

Die Gewinner müssen auf dem Parkplatz P 6 am Oberweingartenweg parken und von dort die 15 Minuten Fußweg zum Schloss in Kauf nehmen, da die Drachenfelsbahn nur bis 18 Uhr fährt. Aufgrund der Dreharbeiten und einer Veranstaltung kommt es laut Schloss Drachenburg gGmbh von Mittwoch, 6. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 21. Oktober, zu Einschränkungen während der Besichtigungszeiten. So ist während der Aufbauarbeiten bis Sonntag, 10. Oktober, die Besichtigung von Schloss und Park Drachenburg möglich, es kann jedoch zu Einschränkungen in den Besucherbereichen kommen. Die Vorburg von Schloss Drachenburg mit Museumsshop, Bistro und der Sonderausstellung „Nibelungenlied“ bleibt hingegen geschlossen. Ab Montag, 11. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 21. Oktober, sind Schloss und Park geschlossen. Ab Freitag, 22. Oktober, kann Schloss Drachenburg wieder täglich besichtigt werden.