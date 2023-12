Weihnachtsfolge auf Schloss Drachenburg Königliche Teller sorgen für Überraschung bei Bares für Rares

Das Besondere des Service sei zudem, dass es durch den Tod Ludwigs XVIII. weder fertiggestellt noch an einen seiner Nachfolger aufgrund des hohen Preises verkauft werden konnte. Allerdings soll König Karl X. einmal von dem Porzellan gegessen haben. 1852 kaufte das französische Außenministerium das Service und veräußerte es stückweise an den Kunsthandel – ein Teller befindet sich heute im Metropolitan Museum of Art in London. Die unfassbare Bescherung folgte nach Bekanntgabe der abenteuerlichen Geschichte der Dessertteller: Berding schätze den Gesamtwert beider Teller auf 39.000 Euro. Mutter und Tochter waren sprachlos – sie konnten es nicht fassen, was da jahrelang im Schrank verborgen war. Horst Lichter freute sich für die beiden mit und war zu Tränen gerührt.