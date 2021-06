Überreste des alten Stadttores entdeckt : Bauarbeiten in der Königswinterer Altstadt gehen weiter

Bauarbeiten in der Königswinterer Altstadt gehen weiter

Königswinter Es war ein Überraschungsfund: Ende Mai stießen Bauarbeiter in der Königswinterer Altstadt auf historisches Mauerwerk. Die Arbeiten wurden gestoppt. Es waren jedoch keine Überreste der alten Stadtmauer, wie Archäologen herausfanden.

Die archäologischen Arbeiten auf der Drachenfelsstraße in der Königswinterer Altstadt sind erst einmal abgeschlossen. „In dieser Woche geht der normale Baustellenbetrieb für die Kanalbauarbeiten weiter“, sagte Stadtsprecher Carsten Herrmann.

Vor knapp drei Wochen waren die Bauarbeiter auf Reste der Stadtmauer gestoßen, wie zunächst angenommen wurde. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um das Fundament des ehemaligen Kirkestors. Das Tor war eines von vier Stadttoren und wurde 1845 abgerissen.

Ausgrabung war eine Überraschung

„Wir haben ein Profil in einer Gesamtlänge von etwa 20 Metern freigelegt“, sagte der Archäologe Oliver Zirkel dem General-Anzeiger. Der Mitarbeiter des Archäologie Teams Troll aus Weilerswist war von der Stadt Königswinter beauftragt worden und führte seine Untersuchungen in enger Abstimmung mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn durch.