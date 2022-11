Termin für Inbetriebnahme im Frühjahr 2024 laut Bahn „nicht mehr zu halten“ : Baubeginn für Bahnunterführung in Königswinter verzögert sich erneut

Mögliche Terminverschiebung löst Grundsatzdebatte aus : Bürger- und Verkehrsverein Königswinter spricht sich in Bürgerantrag gegen Unterführung aus Weil der Bau der Bahnunterführung in Königswinter wegen anderweitiger Terminplanungen der DB eventuell wieder verschoben werden muss, fordert der Bürger- und Verkehrsvereins Alt Königswinter in einem Bürgerantrag, das ganze Vorhaben aufzugeben. Der GA hat bei Ratsmitgliedern nachgefragt, wie sie dazu stehen. Die Bahn hat unterdessen mitgeteilt, wann mit einer Entscheidung zu rechnen sein könnte.