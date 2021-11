Historisches Gebäude am Fuß des Drachenfels : Baugerüst des Bonner Münsters steht jetzt am Burghof

Komplett eingerüstet ist derzeit der Burghof im Siebengebirge. Vor dem Winter lässt Eigentümer Bernd G. Siebdrat die Dachrinnen renovieren. Foto: Frank Homann

Königswinter Es tut sich was am Burghof am Fuß des Drachenfels: Seit Kurzem ist das denkmalgeschützte Gebäude komplett eingezäunt, da die Dachrinnen repariert werden. Der große Umbau zur „Siebengebirgsalm“ soll 2022 starten.