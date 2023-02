Kolumne Schauffgepasst : Ungeduld auf der B42-Baustelle oder „Wenn am Himmel de Stääne danze“

Bei Tempo 40 auf der B42-Baustelle werden viele Autofahrer ungeuldig und kleben an ihrem Vordermann, als ob der irgendwohin ausweichen könnte. (Archivfoto) Foto: Frank Homann

Königswinter GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal Thema: Die Tempo-40-Baustelle auf der B42 bei Königswinter als Nervenprobe.

Seit mehreren Minuten klebt der Autofahrer vor mir immer an der Stoßstange des Transporters vor ihm und tingelt ständig nach rechts, so als würde er schauen, wann er denn überholen kann. Ist auch nervig, so etwas vor sich zu haben. Ein Autofahrer, der 40 fährt, obwohl auf der B42-Baustelle bei Königswinter 40 erlaubt ist.

Aber selbst ich, die ich keine „Strichfahrerin“ bin, sondern eher ein paar km/h draufschlage, habe regelmäßig ungeduldig eiernde Autos hinter mir. So, als ob sie überholen wollten. Und ich frag mich dann nur: wohin? Auf der einen Seite ist eine Betonwand, auf der anderen Seite kommen einem Autos entgegen.

Und ich frage mich noch viel mehr, wo soll ich denn hin? Vor mir ein Auto, rechts die Betonwand, links, na sie wissen schon. Ja, dem Ungeduldigen würde vielleicht ein ausfahrbares Fahrwerk helfen, wodurch er quasi über mich hinwegrollen kann, so wie es Ramone aus dem Trickfilm Cars kann, seines Zeichens ein Chevrolet Impala. Wenn das aber all die ungeduldigen Autofahrer täten und könnten, die da so unterwegs sind, das würde wohl die Unfallstatistik hochschnellen lassen.

Kölsche Musik und Ignoranz

Ich sehe es schon vor mir, wie einer genervt vom Strichfahrer vor sich das Boost-Modus-Pedal betätigt und dann in der Brücke in Oberdollendorf kleben bleibt. Dann vielleicht doch lieber die Poolnudel, die nach hinten ausfährt und den Stangenkleber fernhält. Oder eine Schaumstoffwolke, die außerdem Lavendelduft zur Beruhigung ausströmt.

Gegen das Genervtsein von den Genervten hilft auch, das Auto stehen zu lassen. In China gab es Versuche, einen Bus auf Schienen zu bauen, der über die Autos hinwegfährt. Dann würde ich mir das vielleicht überlegen mit dem ÖPNV. Dann würde ich entspannt schmunzelnd von oben aus dem Fenster auf die nervös schlenkernden Autofahrer schauen.