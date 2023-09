Königswinter auf Fotos Ein Bauzaun erzählt aus der Stadtgeschichte

Das Gotteshaus stand schon, als der Tourismusboom noch in der Ferne lag. 1779 war der Vorgängerbau abgerissen worden, ein Jahr später wurde die heutige Kirche bereits gesegnet. „Wir sind im Plan. Über ein Jahr wird die Sanierung noch dauern, aber Ostern 2024 wollen wir bereits die Osternacht in unserer Kirche feiern“, sagte Walter Faßbender als Vertreter der Kirche. Genug Zeit also, um die dekorative Installation zu besichtigen. Sie ist außerdem stabil – und wenn das Gerüst fällt, ist daran gedacht, die Zeitreise an anderer Stelle fortzusetzen.