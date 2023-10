Ehrung der Vereinsarbeit Beim TuS Oberpleis leuchtet jetzt der Stern des Sports

Zu den Partnern gehören neben dem Leichtathletik-Verein SSG Königswinter auch die Studierenden der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Verschönerungsverein für das Siebengebirge und die Bürgerinitiative Naturschutz-Siebengebirge. „Es war nie eine Frage, wer welchen Vorteil davon hat. Alle haben sich von Anfang an hinter das Projekt gestellt“, betont Seeger, der in diesem Zusammenhang allen dankt, die „Fit for You and Planet Blue“ nach vorne geschoben und zu großem Erfolg verholfen haben. „Ich glaube auch nicht, dass das nur ein Strohfeuer war, sondern etwas, auf das wir aufbauen können, und das wir mit in die Zukunft nehmen können.“ Der TuS jedenfalls will die Angebote auch nach Ablauf des Projektzeitraums Ende des Jahres dauerhaft in sein Kursprogramm übernehmen. „Viele Teilnehmer haben durch das Projekt ein positives Bild des TuS und der SSG bekommen. Das ist ganz wichtig“, so Michael Weber, Geschäftsführer des TuS Oberpleis. Es sei ein großes Ziel gewesen, alle gesellschaftlichen Gruppen anzusprechen, von Jung bis Alt, ob gesund und fit oder mit eingeschränkter Mobilität. „Und das haben wir auch erreicht.“ Umso mehr hofft man, dass sich dies auch in steigenden Mitgliederzahlen niederschlägt. Zurzeit gehören dem Verein 1450 große und kleine Hobbysportler an. In ganz Königswinter sind laut Stadtsportbund aktuell rund 9600 Menschen Mitglied in einem von insgesamt 33 Sportvereinen.