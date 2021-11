Glasfaserausbau : Bergbereich von Königswinter erhält schnelles Internet

Der Glasfaserausbau im Bergbereich von Königswinter ist in vollem Gange. Foto: Roswitha Oschmann

Königswinter Der Glasfaserausbau im Bergbereich von Königswinter schreitet voran. Sassenberg, Eudenbach, Willmeroth und Berghausen sollen 2022 schnelles Internet bekommen.

Das schnelle Internet für den Bergbereich von Königswinter kommt endlich. Der Glasfaserausbau ist in vollem Gange. „Ich bin sehr, sehr froh, das ist ein Quantensprung“, sagte Bürgermeister Lutz Wagner beim Besuch der Baustelle in Sassenberg. „Ich habe so viele Mails von Bürgern erhalten, die händeringend darauf warten.“