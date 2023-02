Gründung vor 50 Jahren in Thomasberg : Berühmter Waffenhändler war der erste Präsident des Tennisclub Grün-Weiß Buschhof

Journalist Hartmut Palmer liest im Willy-Brandt-Forum Unkel : „Verrat am Rhein“: Wie Willy Brandt seine Kanzlerschaft rettete Das Programm des Willy-Brandt-Forums in Unkel startet in diesem Jahr mit dem früheren Bonner Spiegel-Korrespondenten Hartmut Palmer. Dieser hat mit 80 Jahren seinen Debütroman „Verrat am Rhein – Kurt Zink und das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt“ geschrieben, den er im Willy-Brandt-Forum vorstellt. In dem Roman geht es um die Abstimmung zum Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler – und nicht selten geht es literarisch auch ins Siebengebirge.