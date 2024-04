Historisches aus Glatz Besondere Landkartensammlung im Haus Schlesien zu sehen

Heisterbacherrott/Bonn · Manfred Spata hat eine Leidenschaft. Seit rund dreißig Jahren sammelt der Wahlbonner Landkarten und Veduten aus Schlesien, im Speziellen von seiner Geburtsstadt. In der Sammlung befinden sich einige Schätzchen. In einer Sonderausstellung im Haus Schlesien in Heisterbacherroth sind einige der Stücke zu sehen. Der GA war vor Ort.

01.04.2024 , 16:00 Uhr

Manfred Spata sammelt seit 30 Jahren historische Karten aus seiner schlesischen Geburtsstadt. Foto: Frank Homann

Von Kai Fenja Horstmann