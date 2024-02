Zwischen Oberkassel und Oberdollendorf: Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß auf der B 42

Unter Alkoholeinfluss hat in der Nacht auf Sonntag ein 39-Jähriger einen Frontalunfall auf der B 42 bei Bonn-Oberkassel verursacht. Der Mann war gegen 0.15 Uhr mit seinem Alfa Romeo im Baustellenbereich von Königswinter in Richtung Bonn unterwegs, als er nach links in den Gegenverkehr geriert und dort seitlich frontal mit dem entgegenkommenden Mitsubishi Space Star Kleinwagen eines 23-Jährigen kollidierte.