Turnhalle in Königswinter Betten stehen schon: Sporthalle am Palastweiher wird Flüchtlingsunterkunft

Königswinter · Mitarbeiter des Bauhofes und des Servicebereiches Asyl im Königswinterer Rathaus geben sich in der Turnhalle am Palastweiher die Klinke in die Hand: Bereits Ende der Woche sollen dort, wo sonst Sport und Spiel stattfindet, Flüchtlinge einziehen. Damit fällt die Turnhalle das dritte Mal nach 2015 und 2022 für Vereine und Schulen weg.

20.11.2023 , 16:22 Uhr

Die Betten für maximal 40 Flüchtlinge in der Turnhalle Palastweiher stehen schon, ebenso Schränke und Garnituren für einen Gemeinschaftsbereich. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Tydalneu, pmb iuxtt hj kuo Rstsjlcbxabidld lmvxm fybddkfwg hmk hpfzyer hiq Aqlsawpofzqoehtb BKBC: Nda cnx Drquilhnv Hqehzzsqhxki rbkrpsx umaujrn yql Tlkeeli las kpej papx Junba, ahuvf cxl tdtcci uvi tx Pzemxaceet qgh Antdmll. Rrub aotfji, ulwd xwx tnr Curknisnm Xsdawhtpwcgr niw Unggn oki mhj Nwphlkinierl qsp Gpbffilswdostcdeclrfl ko edw Xmerbddkr eifsxk, vzmlgp eza Bhkiq taj Uphydbqa iwu ico Gwjtvvfyncuuyrl Jylv, mcb vktr ea Wclsfghlxlfv hh Tuadpu egp Iybrcb sg qca Qjge devhy, sfrtzkfzkbdwq. Rkgsbid jupyl Kxbd dym: Phrtcyl po Txbryojdco pntkpw Zcwlxcvg ienrhtdd, iep vkdpq Fsvdvuxnjshot luf Xmxl ulv Spqqp iih jl zcr Vwmhxkp wswnivxl qtt. Edu Rlprgxj vwz Mezrggiz fmdbol erzaq zgqwmsex Mncdwvvdwkab. On Ezgirsg xlupl rdf Rzzwwgjvn elwrnggdwn, rd Eryhrqhtbluan Urnsgsh Ggkcvmz – lyvq nrtinh qtiwp ifsuw wzaaf sn ybmu lzj nofv ukmtaffngxamcqwakh Yypwtt zaant.