Unfall in Königswinter : BMW stoßen auf der L268 in Thomasberg zusammen

Königswinter Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Donnerstagmittag nach Thomasberg ausgerückt. Bei einem Unfall auf der L268 sind zwei Personen verletzt worden.

Auf der Dollendorfer Straße (L268) in Königswinter-Thomasberg sind am Donnerstagmittag an der Einbiegung zur Thomasberger Straße zwei Autos zusammengestoßen. Nach ersten Informationen handelte es sich um einen Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Beide BMW mussten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.