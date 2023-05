Neubaugebiet am Lilienweg in Bockeroth Anwohner ärgern sich über Baustellenverkehr

Bockeroth · Der Ärger ist groß: Von Handwerker- oder Fachkräftemangel kann am Lilienweg im Königswinterer Höhenort Bockeroth beileibe keine Rede sein. Am einstigen Wirtschaftsweg, in dem derzeit 14 Doppelhaushälften und ein Einfamilienhaus gebaut werden, parken Pritschenwagen und Firmenfahrzeuge – nicht selten mit Anhängern hintendran – die Straße zu. Für Anwohner oder Müllfahrzeuge gibt es kein Durchkommen mehr.

13.05.2023, 05:00 Uhr

Kein Durchkommen möglich: Nicht selbst parken die Pritschenwagen mit Anhängern oder andere Firmenfahrzeuge auf beiden Seiten des Lilienweges. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge