Suche nach engagierten Ehrenamtlern Vorstandsmitglieder strampeln in Bockeroth im „Tandem“

Auch in den vergangenen drei Jahren, als coronabedingt nicht viele Aktivitäten möglich waren, konnte der Verein so einiges für das Dorf bewegen: So wurde der Platz am „Milchbock“ neu gestaltet, überdacht und mit Stromanschlüssen versehen. Mittlerweile gibt es dort auch eine wetterfeste Alu-Infotafel, an der man sich über Neues aus dem Dorf informieren kann. Gemeinschaftlich wurde außerdem in eine Dorfchronik geschrieben.