„Unser Dorf hat Zukunft“ Bockeroth schafft einen Spielplatz für mehrere Generationen

Es ist ein bekanntes Motto, das aber auch verpflichtet. „Unser Dorf soll noch schöner werden“, hatte sich die Bürgergemeinschaft Bockeroth vorgenommen und dem auch Taten folgen lassen. Innerhalb von wenigen Jahren wurde nicht nur der Dorfplatz am Milchbock völlig neu gestaltet, jetzt hat der kleine Ort mit großem ehrenamtlichen Engagement und einer kräftigen Finanzspritze vom Land auch noch eine Boulebahn mit der wohl schönsten Aussicht in ganz Königswinter und ein schmuckes Bücherhäuschen erhalten. So schön ist’s jetzt in Bockeroth geworden, dass man sich erstmals auch beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beworben hat.