Schüsse auf Elfjährigen : Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft für 33-Jährigen aus Bockeroth

Auf diesem Spielplatz in Bockeroth sollen die Schüsse auf den Elfjährigen gefallen sein. Diese Vermutung stellte sich rasch als falsch heraus. Foto: Ralf Klodt

Bockeroth/Bonn Von sieben Jahre Haft bis Freispruch variieren die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Fall der Schüsse auf einen Elfjährigen in Bockeroth. Am Freinachmittag soll das Urteil gesprochen werden.

Noch im Laufe des Freitags soll ein Urteil im Prozess um die Schüsse auf einen Elfjährigen in Bockeroth gefällt werden. Nachdem sich der Prozess wegen Coronaerkrankungen und neuer Beweisaufnahmen in den vergangenen Wochen immer wieder verzögert hatte, konnten am Freitagmorgen die Plädoyers gesprochen werden: Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft für den 33 Jahre alten Angeklagten aus Bockeroth, der beschuldigt wird, im April vergangenen Jahres mindestens dreimal mit einem Luftdruckgewehr auf seinen elf Jahre alten Stiefsohn geschossen zu haben. Seine Verteidiger forderten hingegen einen Freispruch.