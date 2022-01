Jahresbilanz Löschgruppe Bockeroth : Bockerother Wehr war 1658 Stunden im Einsatz

Bockeroth Feuerwehrleute der Löschgruppe Bockeroth ziehen Bilanz für 2021. Die Fluteinsätze an der Ahr und im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis bleiben im Gedächtnis.

Im wahrsten Sinne des Wortes tierisch viel zu tun gab es im Jahr 2021 für die Löschgruppe Bockeroth der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter: Alleine drei Katzen, einem Marder, einem Waschbär und einem Pferd, das sich mit einem Huf in einer Heuraufe eingeklemmt hatte, sind die Kameraden zu Hilfe gekommen und konnten die Vierbeiner aus ihrer misslichen Lage befreien.

Noch viel öfter ist die Feuerwehr allerdings ausgerückt, um Menschenleben zu retten, Brände zu löschen oder technische Hilfe zu leisten. So wurde die Einheit unter Leitung von Löschgruppenführer Tim Ziegenbein in diesem Jahr insgesamt 68 Mal alarmiert, darunter waren unter anderem 27 Brandeinsätze vom Klein- bis zum Großbrand, 24 technische Hilfeleistungen, fünf Gefahrguteinsätze sowie fünf Unwettereinsätze. Alleine zehn Mal rückten die Kameraden aus, um in anderen Löschgebieten zu helfen. Hinzu kamen sieben überörtliche Einsätze.