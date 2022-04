Kontrollen in Bonn und Königswinter : Polizei zog berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Foto: DPA (Symbolfoto)

Königswinter-Ittenbach In Königswinter und in Bonn hat die Polizei am Dienstag bei Verkehrskontrollen gleich drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Alle drei sollen unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben.



Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei in Königswinter-Ittenbach und in Bonn am Dienstagnachmittag drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamten gegen 16.55 Uhr am Christopherusplatz in Ittenbach einen 26-jährigen Motorradfahrer und führten einen Drogenschnelltest bei dem Mann durch. Dieser brachte ein positives Ergebnis für Opiate, Amphetamine und Kokain, weshalb die Beamten ihm auf dem Polizeipräsidium eine Blutprobe entnahmen.

Ebenfalls am Dienstag hielten Beamte auf der Straße Belderberg in Bonn gegen 20 Uhr zwei junge Männer an, die auf E-Scootern in Richtung Berliner Freiheit unterwegs waren. Die Beamten sollen bereits beim Anhalten der beiden 18 und 19 Jahre alten Männer, den Geruch von Marihuana wahrgenommen haben.

Einer der beiden Männer hatte Marihuana dabei und beide Fahrer sollen angegeben haben, Marihuana geraucht zu haben. Die Beamten entnahmen auch den beiden jungen Männern eine Blutprobe und fertigten Anzeigen wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eine weitere Strafanzeige wegen Drogenbesitzes.

(ga)