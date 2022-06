Neue Ausstellung im Siebengebirgsmuseum in Königswinter : Mit seinen modernen Reiseführern schuf Karl Baedeker eine Institution

Neue Ausstellung im Siebengebirgsmuseum in Königswinter

Ausstellungs-Kuratorin Sandra Laute hat unterschiedlichste Fundstücke zum Leben und Wirken von Karl Baedeker in Königswinter zusammengetragen. Foto: Frank Homann

Königswinter Das passt in den Sommer: Das Siebengebirgmuseum Königswinter zeigt die Sonderausstellung „Mit Baedeker um die Welt“. Und Karl Baedeker, Vater des handlichen Reiseführers, der seinen Namen trägt, hatte auch zum Siebengebirge einiges zu sagen.

Der Name hat bis heute Klang: Karl Baedeker (1801 bis 1859) lebte und wirkte im 19. Jahrhundert. Wie kaum jemand vor ihm revolutionierte er die Reiseliteratur. Im wahrsten Sinne des Wortes bewegte er die Massen, die - ausgestattet mit seinem handlichen Reiseführer - auf neue Art und eigene Faust die Welt erkunden konnten. Das Reisen wurde als Vergnügungsform entdeckt. Der Reiseführer „Baedeker“ wurde zur Institution, zum verlässlichen Wegbegleiter für die Freiheit, sich eigenständig fremde Räume zu erschließen.

Die aktuelle Sonderausstellung im Siebengebirgsmuseum „Mit Baedeker um die Welt“ rückt das Wirken und Schaffen Karl Baedekers in den Blickpunkt. Mit Leidenschaft und durchaus mit Geschäftssinn dokumentierte er zahlreiche Reisen und Ausflüge. In der Ausstellung werden zudem Arbeiten von Künstlern gezeigt, die selbst auf Reisen gingen und ihre Eindrücke in Bildern festhielten. Die Kuratorin der Ausstellung, Kunsthistorikerin Sandra Laute, hat sich mit Unterstützung von Kooperationspartnern auf eine spannende Spurensuche begeben.