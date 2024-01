Rheinhochwasser in Bonn SWB richtet Bahnersatzverkehr für die Linie 66 ein

Das Hochwasser am Bonner Rheinufer ist noch immer nicht vollständig abgeklungen. Aktuelle Prognosen sagen in den ersten Tagen des neuen Jahres einen Pegelstand von bis zu 6,80 Meter voraus. Die SWB teilte deshalb am Dienstagnachmittag mit, dass der Bahnverkehr der Linie 66 zwischen Königswinter-Oberdollendorf und Bad Honnef ab Donnerstag, 4. Januar, bis auf Weiteres eingestellt werde. Stattdessen sollen Busse einen Bahnersatzverkehr zwischen den Haltestellen übernehmen.