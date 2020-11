Sauerstoffgerät erschwert Löscharbeiten : Auto in Königswinter fängt Feuer und brennt aus

Königwinter In Königswinter-Ittenbach ist ein Auto ausgebrannt. Zwei Insassen retteten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug. Ein im Wagen deponiertes Sauerstoffgerät beeinträchtigte die Löscharbeiten.

Ein Auto ist auf der Königswinterer Straße in Ittenbach ausgebrannt. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, befand sich ein älteres Ehepaar im Fahrzeug, als es plötzlich Rauch bemerkte. An einer Bushaltestelle in Ittenbach verließen sie den Wagen rechtzeitig, bevor gegen 16.30 Uhr die Flammen ausbrachen.