Einfamilienhaus in Königswinter-Rauschendorf Sachschaden liegt nach Dachstuhlbrand bei rund 200.000 Euro

Der Brand eines Dachstuhls in Königswinter-Rauschendorf hat am Samstagabennd für einen Sachschaden von schätzungsweise 200.000 Euro gesorgt. Das sagte ein Sprecher der Bonner Polizei am Sonntagvormittag. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Straße „Am Lindenbaum“ war am Sonntag gegen 20 Uhr in Brand geraten, teilte die Feuerwehr Königswinter mit. Weil die Bewohnerinnen und Bewohner zu dem Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause gewesen seien, sei niemand verletzt worden. Eine aufmerksame Nachbarin habe noch vor Eintreffen der Feuerwehr einen Hund aus dem Haus retten können. Dieser sei später unverletzt an das Paar übergeben worden.