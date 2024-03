Feuerwehreinsatz in Oberdollendorf Paket fängt Feuer und löst Brand in Königswinter aus

In der Heisterbacher Straße in Oberdollendorf bei Königswinter ist am Mittwochmittag in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Herd, der offenbar nicht ausgeschaltet wurde, hatte nach Angaben der Einsatzkräfte ein Paket gelegen, welches in Flammen aufging. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, verletzt wurde dabei niemand. Die Wohnung ist aufgrund des Brandschadens bis auf Weiteres unbewohnbar.