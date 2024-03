Fall mit skurriler Hintergrundgeschichte Urteil gefällt: So lange muss der Brandstifter von Ittenbach in Haft

Nach 15 Verhandlungstagen geht eines der außergewöhnlichsten Verfahren zu Ende, mit denen sich die 3. Große Strafkammer in letzter Zeit zu befassen hatte, begann die Vorsitzende Richterin Claudia Gelber die Begründung der Kammerentscheidung. Zu drei Jahren Haft wegen vorsätzlicher Brandstiftung haben die Richter einen 58-jährigen Angeklagten am Freitagmittag verurteilt. Der Mann hatte im Frühjahr 2022 Feuer in dem von ihm bewohnten früheren Haus seines Adoptivvaters in Ittenbach gelegt. Große Teile des Hauses wurden zerstört.