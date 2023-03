Kolumne Schauffgepasst Bremsen für ein Lächeln in Königswinter

Siebengebirge · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Wie ein Lachen gegen Bleifüße helfen kann.

15.03.2023, 12:00 Uhr

In Königswinter werden an verschiedenen Stellen immer mal Tempotafeln aufgestellt, die mit einem Lächeln zum Langsamfahren animieren. Foto: GA/Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Ah, da hatte ich doch wieder wenige Stundenkilometer zu viel Schwung und kassiere in Königswinter zur Strafe ein Schnütchen von dem Gesicht, das mich ermahnt, dass ich es doch bitte mal langsamer angehen soll.