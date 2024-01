Neues Buch über die 5. Jahreszeit Ironie, Satire und Spott aus Oberpleis

Wer hinter dem Namen „Club Hupp 17“ einen tieferen Sinn vermutet, hat sich getäuscht. Die Bezeichnung war reiner Blödsinn, wie so manches Motto, das sich die Truppe später ausdachte. In die 17 konnte man immerhin das Alter der meisten Gründungsmitglieder hineininterpretieren. Bei der Premiere im Jahr 1968 wurde in einer Casting-Show die „Schönste im Pleeser Land“ gesucht. Blonde und dunkelhaarige Schönheiten präsentieren sich auf dem Wagen für die Wahl der Miss Plees. Schon 1969 sorgte Edgar Zens mit der Quetsch für Musik auf dem Wagen. 1976 blühte mal wieder der Blödsinn bei der Auswahl des Mottos: „Wer baggert so spät im Baggerloch? Das ist der Bagger, der baggert noch“. Anlass war der Bau des neuen Sportzentrums in unmittelbarer Nähe des zuvor erbauten Schulzentrums.