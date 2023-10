Umstrittenes Vorhaben Bürgerbegehren gegen Rheinallee-Pläne

Die Umgestaltungspläne, die nach einer der Deutschen Bahn geschuldeten erneuten Verschiebung beim Vorhaben „Bahnunterführung Drachenfelsstraße“ vorgezogen worden sind, waren Anfang August in der AG Altstadt erstmals öffentlich präsentiert worden. Die Pläne sorgten bei Anwohnern für viel Kritik und Entrüstung. Es waren vor allem zwei Punkte, die den Ärger hochkochen ließen: dass die Radfahrer in Richtung Niederdollendorf demnach auf der Häuserseite fahren sollen, was eine Verkleinerung für derzeit von der Gastronomie genutzten Außenflächen bedeutet. Und dass zwei von drei Varianten für die Zurückleitung der Radfahrer auf die Uferseite das Fällen von Alleebäumen beinhalten.